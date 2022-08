Tesla: Aller guten Dinge sind drei!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Am Mittwoch startet die Tesla-Aktie einen weiteren Versuch, um das ehemalige Rekordhoch von 900,40 Dollar auf Schlusskursbasis zu überwinden. Sowohl am Montag als auch am Dienstag stiegen die Notierungen im Tagesverlauf höher, konnten dieses Niveau aber nicht bis zum Handelsende konservieren. Am Dienstag ging die Aktie knapp unterhalb der Ausbruchsmarke mit 901,76 Dollar aus dem Handel. Möglicherweise sind hier ja… Hier weiterlesen