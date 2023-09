Tesla: Aktueller Kurs - Potenzial von 223,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 223,56 EUR.

• Tesla verzeichnete am 08.09.2023 eine Kursschwankung von -0,12%.

• Das aktuelle Kurspotenzial für die Aktie beträgt jedoch -4,52%.

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,48.

Trotz einer positiven Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von +2,52%, konnte die gestrige Schwankung des Tesla-Kurses nur bedingt überzeugen und fiel um -0,12%. Doch im Durchschnitt sehen elf Bankanalysten in der Aktie ein starkes Kaufsignal und vier weitere Experten bewerten sie immerhin als “Kauf”. Lediglich drei Analysten sind sich sicher: Die Aktie sollte verkauft werden. Zwei weitere behaupten sogar sofortigen Verkaufsbedarf zu sehen.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 223,56 EUR – also ein...