Tesla: Aktuell nicht richtig bewertet mit Kursziel von 210,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen einen Abwärtstrend verzeichnet und notiert aktuell bei -8,75%. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,69%, was die pessimistische Stimmung am Markt unterstreicht.

Bankanalysten sehen das Kursziel für Tesla jedoch weiterhin bei 210,02 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Risiko in Höhe von -8,05% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige teilen diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Tage nicht.

Aktuell empfehlen insgesamt 38,46% aller Analysten die Aktie zu kaufen oder als starken Kauf zu betrachten. Ein Teil ist neutral eingestellt oder rät dazu abzustoßen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,54.