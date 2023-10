Tesla: Aktie wird von Bankanalysten optimistisch bewertet - Kursziel 212,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach Ansicht der Analysten ist die Tesla-Aktie aktuell unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 212,06 EUR und würde damit eine Rendite von rund +12% versprechen. Der Guru-Rating bleibt mit 3,54 auf einem stabilen Niveau.

• Tesla verliert am Finanzmarkt in einer Woche über -1%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 212,06 EUR

• Rating zeigt sich mit Wertung 3,54 positiv stabilisiert

Im letzten Handelstag verlor die Tesla-Aktie an der Börse jedoch -0,81%, was nicht alle Analysten vorhergesehen hatten. In den vergangenen fünf Handelstagen betrachtet ergibt sich ein Verlust von insgesamt -1,11%. Die Stimmung am Markt scheint daher eher pessimistisch zu sein.

Trotzdem sind viele Bankanalysten weiterhin optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf der Aktie. So sehen aktuell etwa 38% aller Analysten...