Tesla Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Wahrnehmung von Aktien beeinflussen. Bei Tesla wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tesla zeigt eine neutrale Bewertung, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 72,25, was zu einer schlechten Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein schlechtes Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 positive, 10 neutrale und 4 negative Bewertungen für Tesla abgegeben, was zu einer neutralen Langzeiteinschätzung führt. Die durchschnittliche Empfehlung für Tesla aus dem letzten Monat ist ebenfalls neutral. Das mittlere Kursziel liegt bei 209,75 USD, was als positive Entwicklung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tesla-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 232,61 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 193,57 USD liegt, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer negativen Bewertung. Insgesamt erhält die Tesla-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.

