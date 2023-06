Tesla: Aktie um -27,44% unterbewertet – Kursziel 167,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am gestrigen Tag legte die Tesla-Aktie am Finanzmarkt um +6,25% zu und erreichte damit innerhalb einer Woche ein Plus von +14,67%. Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie noch immer unterbewertet ist.

• Am 09.06.2023: +6,25%

• Kursziel von Tesla bei 167,94 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,58

Das mittelfristige Kursziel für Tesla liegt laut Bankanalysten aktuell bei 167,94 EUR. Dies würde eine Steigerung von -27,44% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten. Zwar bewerten insgesamt 18 Analysten die Aktie positiv (11 als starker Kauf und sieben als Kauf), dennoch gibt es auch Experten mit unterschiedlichen Meinungen dazu.

15 Branchenkennern ist das Rating “halten” gut genug und drei Analysten empfehlen sogar einen Verkauf der Aktien. Nur zwei Experten würden sofort zum Verkauf raten.

Abschließend bleibt festzuhalten:...