Tesla Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Tesla wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tesla eine Einstufung von "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 9 "Gut"-, 10 "Neutral"- und 4 "Schlecht"-Bewertungen. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 18,81 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tesla eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich hat Tesla in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -18,35 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,8 Prozent für Tesla. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Tesla mit einer Rendite von 9,13 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tesla liegt bei 88,54 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 57,16 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse eine gemischte Bewertung für Tesla, wobei die Diskussionsintensität und die positive Stimmungsänderung positiv hervorgehoben werden, während der RSI eine schlechtere Einstufung liefert.

