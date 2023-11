Tesla Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tesla-Aktie zeigt einen neutralen Wert von 83,84 für den RSI7 (sieben Tage) und 69,07 für den RSI25 (25 Tage) an. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Tesla aktuell bei 0, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Automobilbranche eine negative Differenz von -7611,84 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund erhält Tesla von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tesla hat sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Meinungen auf sozialen Medien in den letzten beiden Wochen waren überwiegend negativ. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Tesla angesprochen. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf neun Handelssignalen, von denen sieben negativ waren.

