Tesla-Aktie: Ein schwieriger Start in Indien?

Die Tesla-Aktie befindet sich derzeit im Sinkflug. Ein Minus von 10,0% in der letzten Handelswoche und ein monatlicher Rückgang von 5,5% dürften für Anleger schwer verdaulich sein. Doch auch in solchen Phasen setzt Tesla seinen Expansionskurs fort. Im Fokus steht aktuell der indische Markt, wo das Unternehmen unter der Aufsicht von Premierminister Narendra Modi über den Bau einer Elektrofahrzeugfabrik und eines Batteriespeichersystems verhandelt. Aber die Hürden scheinen hoch, nicht zuletzt aufgrund der komplexen Subventionslandschaft und einer bis jetzt nicht voll ausgereiften Infrastruktur für erneuerbare Energien in Indien.

Tesla’s Batteriepläne in Indien

Tesla hat einen Vorschlag für den Bau einer Batteriespeicherfabrik in Indien unterbreitet.

Der Vorschlag umfasst auch die Nutzung von Teslas “Powerwall” zur...