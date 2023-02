Tesla Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Für die Aktie Tesla stehen per 30.01.2023, 15:30 Uhr 177.9 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Tesla zählt zum Segment "Automobilhersteller".

Unser Analystenteam hat Tesla auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Tesla. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tesla daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Tesla von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Tesla-Aktie ein Durchschnitt von 232,97 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 177,9 USD (-23,64 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (151,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,6 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Tesla-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Tesla erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Tesla wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 17 Buy, 8 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 9 Analysten den Titel als Buy ein, 4 als Hold und 1 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Tesla liegt im Mittel wiederum bei 269,53 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 177,9 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 51,51 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Tesla insgesamt die Einschätzung "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tesla-Analyse vom 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...