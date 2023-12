Tesla Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktienanalyse von Tesla zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tesla derzeit eine Rendite von 0 % aus, was unter dem Branchendurchschnitt ("Automobile") von 3856,32 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Tesla ist ebenfalls überwiegend negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in Bezug auf Tesla diskutiert. Auch die Analyse von Handelssignalen führt zu einer "Schlecht" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die Bewertungen von Analysten für Tesla sind in den letzten zwölf Monaten insgesamt eher neutral, wobei sich 12 "Gut"-, 11 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzen. Für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führten. Die Kursprognose der Analysten weist auf ein Abwärtspotential von -7,98 % hin, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt hingegen gemischte Ergebnisse. Der GD200 des Wertes liegt bei 224,98 USD, womit der Kurs der Aktie (243,84 USD) um +8,38 % über diesem Trendsignal verläuft, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 234,38 USD, was einer Abweichung von +4,04 % entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

