Tesla Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 positive, 11 neutrale und 3 negative Bewertungen für die Tesla-Aktie abgegeben. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine neutrale Langzeiteinstufung. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Im vergangenen Monat bewerteten 0 Analysten die Aktie positiv, 2 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel für die Tesla-Aktie liegt bei 220,14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,43 Prozent bedeutet und somit als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Tesla-Aktie.

Im Vergleich zur "Automobil"-Branche konnte Tesla in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +64,33 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,29 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt Tesla mit einer Überperformance von 62,02 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Tesla in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab ein positives und sechs negative Tage, sowie sieben Tage ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird daher eine neutrale Einschätzung für Tesla abgegeben. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Verkaufsignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die Anlegerstimmung für Tesla daher ein neutrales Rating.

In technischer Hinsicht weist der gleitende Durchschnittskurs der Tesla-Aktie derzeit 231,76 USD auf, während der aktuelle Kurs bei 208,8 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz von -9,91 Prozent zum GD200. Auch der GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 237,22 USD lag, führt mit einem Abstand von -11,98 Prozent zu einer negativen Bewertung. Insgesamt wird somit die Tesla-Aktie aus technischer Sicht als schlecht eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tesla-Analyse vom 24.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...