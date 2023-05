Tesla Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhersteller", notiert aktuell (Stand 02:41 Uhr) mit 184.47 USD nahezu unverändert (-0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Wie Tesla derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tesla. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Sell"-Signale (bei 3 "Buy"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Tesla sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 17 Buc, 8 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tesla vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Tesla. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 207,97 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 12,74 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 184,47 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Tesla ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automobile) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 54,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 80,56 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tesla-Analyse vom 27.05. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...