Tesla-Aktie: Ein kritischer Blick auf die Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

das bekannte US-Unternehmen Tesla hat in den letzten Tagen einen enormen Aufwärtsmarsch verzeichnet. Am Donnerstag gab es allerdings einen kleinen Rückschlag. Trotz eines Rückgangs von mehr als -2% ist das Gesamtbild weiterhin beeindruckend und zeigt, dass die Analysten bei der Kurseinschätzung möglicherweise falsch lagen. Oder haben die Analysten Informationen, die der Markt momentan nicht berücksichtigt?

Tesla: Übernahme eines Start-ups steht bevor

Die jüngsten Nachrichten sind jedoch erneut positiv. Tesla plant ein Start-up zu übernehmen und wird dabei massiv in induktive Ladestationen investieren – was auch zur Verbesserung der Infrastruktur im E-Mobilitätsmarkt beitragen könnte.

Der Markt reagierte auf diese Meldung zwar nicht so enthusiastisch, dass am Donnerstag nach vorherigen Verlusten von -5% am...