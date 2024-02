Tesla Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Tesla wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,28 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tesla momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Tesla mit einem Wert von 79,15 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Analyse wird die Aktie von Tesla als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 68,06 insgesamt 169 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der bei 25,34 liegt. Aus fundamentalen Gründen erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Investition in die Aktie von Tesla eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 3804,64 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Automobile" liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Tesla war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dies spiegelte sich in einer überwiegend negativen Diskussion an sieben Tagen im Vergleich zu drei Tagen mit positiven Themen wider. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen zudem einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Tesla.

Dies sind die Ergebnisse der Analyse für Tesla auf Basis des Relative Strength Index, fundamentalen Kennzahlen, Dividendenrendite und Anleger-Sentiments.

