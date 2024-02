Tesla Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die technische Analyse der Tesla-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 232,08 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 187,91 USD liegt, was einem Unterschied von -19,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 230,72 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -18,55 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tesla-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 9 Gut, 10 Neutral und 4 Schlecht-Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den letzten Monat gibt es 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen, was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 209,75 USD, was eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie ergibt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine vermehrte Anzahl von negativen Meinungen und Themen rund um Tesla in den letzten Wochen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Aktie führt. Zudem wurden insgesamt acht Handelssignale ermittelt, von denen 5 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt wird die Aktie von Tesla bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Tesla-Aktie in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Sollten Tesla Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...