Tesla Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Tesla schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Automobilsektor. Der Unterschied beträgt 3804,83 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3804,83 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Tesla auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 27,72 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 64,46, was darauf hindeutet, dass Tesla weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Automobile) wird Tesla als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 74,09 liegt, was einem Abstand von 232 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,33 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 Mal eine "Gut"-Einschätzung, 10 Mal eine "Neutral"-Einschätzung und 4 Mal eine "Schlecht"-Bewertung für Tesla abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. In den letzten Monat wurde eine "Gut"-Einschätzung, 4 "Neutral"-Einschätzungen und 1 "Schlecht"-Bewertung abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt.

Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 4,64 Prozent und ein mittleres Kursziel von 209,75 USD, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

