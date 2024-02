Tesla Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Aktienkurs von Tesla zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -1,69 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Automobile"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -13,5 Prozent, wobei Tesla mit 11,81 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung und Bewertung von Aktien beeinflussen. In Bezug auf Tesla wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über die Aktie gemessen, weshalb ihr in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Tesla mit 0 Prozent 3804,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Automobilbranche, was sie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Tesla aufgegriffen wurden. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung, da von neun konkret berechneten Signalen fünf als "Gut" und vier als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt wird Tesla hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

