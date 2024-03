Tesla Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Tesla als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 77,56, was insgesamt 247 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" von 22,37.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tesla-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 83,63 überkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Die Erweiterung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 57, was auf Basis dieses Signals als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass Investoren in die Aktie von Tesla bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilindustrie einen geringeren Ertrag von 3,69 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

