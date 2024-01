Tesla Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Hierbei kann auf 7- und 25-Tage-Basis zurückgegriffen werden. Aktuell zeigt der RSI7 für Tesla einen Wert von 88,38 Punkten, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hindeutet. Demnach erhält Tesla eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Tesla weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Tesla neutral waren und auch die Themen rund um das Unternehmen eine neutrale Resonanz hervorriefen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Schluss führt, dass Tesla hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Tesla eine hohe Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt laut Messung kaum Veränderungen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Tesla mit einer Rendite von 78,83 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 80 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,37 Prozent aufweist, liegt Tesla mit 83,2 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie.

