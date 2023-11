Tesla Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhersteller", notiert aktuell (Stand 06:39 Uhr) mit 233.59 USD fast gleich (-0.06 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Tesla auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Tesla auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 2 Buy- und 4 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Tesla sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Tesla erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche sind im Durchschnitt um 8,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,39 Prozent im Branchenvergleich für Tesla bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,53 Prozent im letzten Jahr. Tesla lag 11,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Tesla-Aktie: der Wert beträgt aktuell 39,5. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Tesla ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,82). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Tesla damit ein "Hold"-Rating.

