Tesla-Aktie: Zukunft gesichert!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Tesla-Aktie zeigt sich in der letzten Handelswoche überaus robust und schloss bei 261 USD. Mit einer positiven prozentualen Veränderung von 4,5 % in der letzten Woche und etwa 5 % in den letzten 30 Tagen zeichnet sich ein beständiger Aufwärtstrend ab. Dabei spielen sowohl fundamentale als auch technische Faktoren eine Rolle. Der 200-Tage-Durchschnitt, ein wichtiger Indikator für Langzeitanalysen, ist steigend und der Aktienkurs bewegt sich darüber. Ähnliches gilt für den 100-Tage- und den 38-Tage-Durchschnitt, die ebenfalls steigend sind.

Expansion in China: Ein kalkuliertes Wagnis?

Tesla setzt seine Expansionspläne in China mit einem neuen Leasingvertrag für ein riesiges Vertriebs- und Servicezentrum in Shanghai fort. Der 8.000 Quadratmeter große Komplex wird in einem Industriepark im Pudong-Bezirk angesiedelt sein und...