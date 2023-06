Tesla-Aktie: Wieder mit Vollgas unterwegs

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Mit einem Kursplus von fast 5% setzt die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ihren nun schon seit anderthalb Monaten anhaltenden Aufwärtstrend am Freitagmorgen mit noch mehr Tempo fort. Seit gut einem Monat ist der Titel von Elon Musks Autobauer fast täglich im Plus. Der Kursgewinn seit Jahresbeginn: satte +95%. Was macht die Tesla-Aktie plötzlich wieder so stark?