Tesla-Aktie: Wie weit kann der Abverkauf noch gehen?

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) fällt und fällt. Im Jahresverlauf ist der Kurs nun schon um 60 % auf aktuell noch 126 US-Dollar abgestürzt (Stand: 22.12.2022). Damit hat die Aktie alle Kursgewinne der letzten beiden Jahre wieder abgegeben. Und das ist schon extrem bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Aktie noch Anfang Januar mehr als 400 US-Dollar gekostet hat.

Viele Anleger stellen sich nun vermutlich die Frage, wie weit der Kursverfall noch gehen kann. Diese Frage zu beantworten ist leider nicht ganz einfach. Denn das hängt von sehr vielen Faktoren ab.

Trotz Kurssturz noch hoch bewertet

Zuerst einmal muss man festhalten, dass Tesla auch weiterhin extrem erfolgreich ist. Der Aktienkurs ist also nicht auf Talfahrt, weil Tesla plötzlich in Schwierigkeiten geraten ist. In den ersten neun Monaten des Jahres ist der Umsatz um 61 % auf fast 47 Mrd. US-Dollar in die Höhe geschossen. Der Nettogewinn hat sich sogar fast verdreifacht und lag bei 8,9 Mrd. US-Dollar, oder 2,55 US-Dollar je Aktie.

Der Gewinn je Aktie zeigt aber auch, wie hoch die Bewertung der Tesla-Aktie zumindest auf Basis der aktuellen Gewinne trotz des Kurssturzes immer noch ist. Gehen wir nun davon aus, dass der Gewinn gegenüber dem letzten Quartal stagnieren, also bei 0,95 US-Dollar liegen wird. Dann würde der Jahresgewinn bei 3,5 US-Dollar je Aktie liegen. Trotz der massiven Kursverluste muss man also aktuell noch etwa das 36-Fache des Gewinns für die Aktie zahlen.

Natürlich sind es aber die zukünftigen Gewinne, die entscheidend sind.

Kann Tesla die Gewinne weiter steigern?

Dass Tesla noch viele Jahre weiter im Rekordtempo wachsen und den Gewinn weiter kräftig steigern kann, ist sicherlich möglich. In dem Fall würde Tesla im besten Fall innerhalb weniger Jahre in die Bewertung hineinwachsen. Dass das passiert, ist aber natürlich keineswegs sicher. Beispielsweise war die Nachfrage aufgrund der Lieferkettenprobleme in den letzten Jahren größer als das Angebot. Die Autohersteller kamen also mit der Produktion nicht schnell genug hinterher und konnten deshalb hohe Preise verlangen.

Inzwischen gibt es Anzeichen, dass sich die Situation wieder normalisiert. Das könnte auch bei Tesla die Gewinne unter Druck setzen. Sollte sich herausstellen, dass die Gewinne stagnieren oder sogar fallen, ist es gut möglich, dass sich der Aktienkurs ein weiteres Mal halbiert. Selbst dann wäre Tesla aber nach aktuellem Stand noch mehr wert als große Konkurrenten wie Toyota (WKN: 853510) oder Volkswagen (WKN: 766403).

Zumindest wird man an der Börse aktuell skeptischer, was die Zukunftsaussichten des Unternehmens betrifft. Ob das auch gerechtfertigt ist, wird sich erst in den nächsten Jahren herausstellen. Sollten aber beispielsweise die Auslieferungszahlen Anfang Januar die hohen Erwartungen nicht erfüllen, könnte das weiteren Druck auf den Aktienkurs ausüben.

Der Artikel Tesla-Aktie: Wie weit kann der Abverkauf noch gehen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla und Volkswagen.

Motley Fool Deutschland 2022