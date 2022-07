Tesla-Aktie: Wie viel Bitcoin hat Tesla wirklich verkauft?

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Nachdem Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) in seinem Bericht für das zweite Quartal am Mittwoch bekannt gab, dass es 75 % seiner Bitcoin-Position verkauft hat, kommentierte MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) CEO Michael Saylor die Entwicklung über seinen Twitter-Account. Ein Bitcoin gleich ein Bitcoin? „Wenn man 75% seiner Bitcoin verkauft, hat man nur noch 25% seiner Bitcoin übrig“, sagte Saylor. Der Kommentar bezieht sich auf… Hier weiterlesen