Tesla Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Tesla-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 12 "Gut"-, 10 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tesla vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 225,43 USD, was einem Abwärtspotenzial von -10,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 253,18 USD. Insgesamt erhält Tesla daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Tesla mit 253,18 USD um +8,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei +10,6 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tesla überprüft und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten beiden Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen rund um Tesla in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei zwei konkrete Signale (1 "Schlecht", 1 "Gut) zur Verfügung standen, was insgesamt zu einer "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Tesla hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" überragt Tesla mit einer Rendite von 36,19 Prozent die Branche um mehr als 36 Prozent. Die "Automobile"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -2,84 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt Tesla mit 39,02 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

