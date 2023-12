Tesla Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Aktienkurs von Tesla wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" untersucht. Dabei ergibt sich, dass Tesla eine Rendite von 36,19 Prozent verzeichnet, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,84 Prozent aufweist, liegt Tesla mit 39,02 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Tesla-Kurs von 253,18 USD um +8,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +10,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung "Gut" führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI neutral bewertet werden. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 48, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, während der RSI auf 25-Tage-Basis den Wert 44,31 aufweist, was ebenfalls in den neutralen Bereich fällt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Tesla nach dem RSI.

Auch die Stimmung der Anleger wird bei der Einschätzung des Aktienkurses berücksichtigt. Hierbei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Beurteilungen auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Tesla in den sozialen Medien diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Tesla hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

