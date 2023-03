Tesla Aktie: Was sind die Gründe für den aktuellen Rückgang?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Im Aktienmarkt gibt es verschiedene Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt gehört zu diesen Indikatoren und wird oft in Form des 50- und 200-Tages-Durchschnitts betrachtet.

Betrachten wir nun den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tesla-Aktie, ergibt sich ein Wert von 218.71 USD. Dem aktuellen Schlusskurs von 173.38 USD steht dieser damit deutlich gegenüber und zeigt eine Abweichung von -20.73 Prozent im Vergleich an. Hierdurch erhält die Tesla-Aktie aktuell eine “Schlecht”-Bewertung.

Nun schauen wir uns den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt an: Für diesen liegt der letzte Schlusskurs mit einem Wert von 173,38 USD nahe am gleitenden Durchschnitt (+1,76 Prozent). Somit ergibt sich hier ein “Neutral”-Rating für...