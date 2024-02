Tesla Aktie: Was muss jeder jetzt wissen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Finanzexperten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass sie derzeit nicht angemessen bewertet wird. Nach ihrer Einschätzung liegt das wahre Kursziel der Aktie um +22,05% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Tesla

Am 6. Februar 2024 verzeichnete Tesla einen Rückgang um -2,47% an der Börse. Dies setzt sich in den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage fort, was einer Gesamtperformance von -5,72% in einer vollständigen Handelswoche entspricht. Dieser negative Trend spiegelt die derzeitige pessimistische Stimmung am Markt wider.

Prognose und Analyse der Bankanalysten

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 200,43 EUR hat. Dies würde Investoren ein Potenzial von +22,05% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung zustimmend gegenüber.

Aktuell empfehlen 10 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 6 weitere Analysten sie als optimistischen Kauf einstufen. 22 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und bewerten die Aktie als “halten”, während 3 Analysten der Meinung sind, dass die Aktie zum Verkauf steht. Weitere 4 Experten sind der Auffassung, dass Tesla sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt sind also noch 35,56% der Analysten optimistisch gestimmt hinsichtlich der Entwicklung der Tesla-Aktie.

Guru-Rating als zusätzlicher Indikator

Als zusätzlicher Trend-Indikator wird das bewährte “Guru-Rating” herangezogen, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Einschätzungen und Prognosen der Analysten, dass die Tesla-Aktie in der Finanzwelt derzeit für kontroverse Diskussionen sorgt und die Meinungen über ihre zukünftige Entwicklung weit auseinandergehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung weiterhin gestalten wird und ob die aktuellen Prognosen der Analysten eintreffen.

