Tesla-Aktie: Was für Nachrichten!

am Donnerstag ist die Aktie von Tesla nach einem sehr starken vorhergehenden Aufwärtsmarsch mit einem Abschlag von -3 % nach unten gerauscht. Das ist nach Ansicht von Analysten allerdings zunächst kein Drama – die Aktivität ist nicht auf die Unternehmung an sich zurückzuführen. Wahrscheinlich gibt es, so die Mutmaßung von Analysten, eine reine Gewinnmitnahme, die sich den Weg bahnt. Tesla könnte auch wie andere Werte dafür bestraft worden sein, dass die Fed, die US-Zentralbank, am Mittwochabend die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belassen hat. Dies freute die Märkte zunächst, die sich dann allerdings fragten, was dieses Signal für die Konjunktur bedeuten könne.

Wenn die Zentralbank Angst vor einer schwachen Konjunktur habe, so die Überlegung, dann würde sie eine Zinspolitik betreiben wie die, die...