Tesla Aktie: Was das für den Kurs bedeutet!

Die aktuellen Analysen von Finanzexperten deuten darauf hin, dass die Aktie von Tesla derzeit nicht richtig bewertet wird. Das wahre Kursziel dieser Aktie liegt nach ihrer Meinung um +16,06% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Tesla

Am 29.01.2024 verzeichnete Tesla eine Kursentwicklung von +1,33%. Das Kursziel für Tesla wird derzeit auf 198,82 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,32.

Marktreaktion und Fachmeinungen

Die jüngste Kursentwicklung von Tesla zeigt eine positive Entwicklung von +1,33%, was zu einem Gesamtverlust von -11,21% in den letzten fünf Handelstagen, also einer gesamten Handelswoche, geführt hat. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt ist.

Die Analysten in den Bankhäusern haben offenbar eine solche Entwicklung nicht erwartet, und die allgemeine Stimmung ist entsprechend deutlich.

Bewertung der Aktie durch Experten

Laut den Durchschnittswerten der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Tesla-Aktie bei 198,82 EUR, was einem potenziellen Kursanstieg von +16,06% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung angesichts des jüngsten schwachen Trends.

Aktuell sehen 10 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 5 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch ohne übermäßige Euphorie. 22 Experten halten ihre Position für neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Dennoch sind 3 Analysten der Meinung, die Aktie solle verkauft werden, und 4 weitere Experten sind sogar der Ansicht, dass ein sofortiger Verkauf von Tesla-Aktien angebracht ist.

Fazit und Ausblick

Trotz dieser gemischten Bewertungen zeigen immerhin +34,09% der Analysten eine gewisse Optimismus gegenüber der Tesla-Aktie.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin ein positives Bild zeichnet, auch wenn es zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand. Die Meinungen der Experten und die Marktreaktion sind jedoch gemischt, was darauf hindeutet, dass die Bewertung der Tesla-Aktie weiterhin kontrovers diskutiert wird.

29.01.

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Tesla Aktie

