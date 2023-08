Tesla-Aktie: Was für ein Ansturm!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von Tesla, Leserinnen und Leser des Tech Aktien Masterclass sehr wohl bekannt, hat am Dienstag einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Die Notierungen kletterten gleich um mehr als 4,5 % nach oben und erreichten sehr leicht die Marke von über 220 Euro. Die Kurse sind damit wieder auf dem Weg nach oben, nachdem es zuletzt teils zu schwächeren Kursbewegungen gekommen war. Dennoch: Am Montag gewann Tesla über 6 % und am Dienstag wie beschrieben über 4,5 %. Damit hat sich die vorhergehende kleine Abwärtsfahrt von Tesla fast schon wieder ad acta legen lassen. Tesla war in den Tagen zuvor zum Schluss bei weniger als 200 Euro angekommen. Der Trend aber bleibt sehr positiv.

Tesla: Im Trend

Die US-Amerikaner haben unter dem Strich einen steilen Aufwärtsanstieg im laufenden Jahr geschafft....