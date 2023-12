Tesla Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Analysten bewerten die Aktie von Tesla auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurden 12 Bewertungen als Gut, 10 als Neutral und 3 als Schlecht eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates von den Analysten. Durchschnittlich erwarten die Analysten ein Kursziel von 225,43 USD, was einer Erwartung von -13,77 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 261,44 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Tesla. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Tesla keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tesla daher für diese Stufe als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tesla liegt bei 38,61 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,42 keine Über- oder Unterkauft-Situation an, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Tesla eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Tesla bei 261,44 USD und damit +12,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +14,39 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" bewertet.

