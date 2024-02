Tesla Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet, was zu einer allgemeinen pessimistischen Stimmung am Markt geführt hat. Am 06.02.2024 verzeichnete Tesla einen Rückgang um -2,24%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf einen Gesamtrückgang von -5,49% summierte. Diese Entwicklung hat zu Diskussionen geführt, ob die Aktie von Tesla aktuell unterbewertet ist.

Das Kursziel von Tesla liegt derzeit bei 200,43 EUR, was ein Potenzial von +21,76% vom aktuellen Kursniveau bedeutet. Die Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen kann, obwohl die jüngste Kursentwicklung einige Analysten veranlasst hat, ihre Einschätzungen zu überdenken.

Aktuell sind 10 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Tesla ein starker Kauf ist, während 6 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, zu einer Kaufempfehlung tendieren. 22 Experten bewerten die Aktie neutral und empfehlen, sie zu halten, während 3 Analysten der Ansicht sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. Zusätzlich dazu sind 4 Experten sogar der Meinung, dass Tesla sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt sind also immer noch +35,56% der Analysten optimistisch in Bezug auf die weitere Entwicklung der Aktie von Tesla. Diese positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das weiterhin stabil bei 3,33 liegt.

Insgesamt scheint die Meinung der Analysten in den Bankhäusern geteilt zu sein, obwohl die Aktie von Tesla nach Meinung vieler Experten ein erhebliches Kurspotenzial bietet. Die weitere Entwicklung bleibt somit abzuwarten, während Investoren die verschiedenen Einschätzungen und Empfehlungen der Analysten sorgfältig abwägen sollten.

