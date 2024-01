Tesla Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf 196,83 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -0,57% vom aktuellen Kurs entspricht. Trotz dieser Einschätzung verzeichnete das Unternehmen am 16.01.2024 einen Kursrückgang von -0,98%.

In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, belief sich der Verlust auf -7,75%, was zu einer pessimistischen Stimmung auf dem Markt führte. Die Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Potenzial und schätzen das Kursziel auf 196,83 EUR. Dies bedeutet, dass Investoren derzeit ein Kursrisiko von -0,57% eingehen.

Trotz des allgemeinen Pessimismus gibt es uneinige Meinungen unter den Analysten. Während 11 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 5 Analysten sie als optimistischen Kauf. 21 Experten halten sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten, während 3 Analysten sie zum Verkauf empfehlen. Noch drastischer sind die Ansichten von 3 Experten, die glauben, dass Tesla sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt sind also 37,21% der Analysten optimistisch eingestellt, was auf eine gewisse Uneinigkeit in der Einschätzung der Aktie hinweist. Diese positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” ergänzt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die unterschiedlichen Meinungen der Analysten und das uneinheitliche “Guru-Rating” zeigen, dass die Bewertung der Tesla-Aktie derzeit kontrovers diskutiert wird und Investoren vor einer klaren Entscheidung stehen.

