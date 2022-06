Tesla-Aktie: Was der Absturz von Bitcoin für Tesla bedeuten könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Elektroauto-Riese Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) kaufte Bitcoin (CRYPTO: BTC) zum ersten Mal im Februar 2021. Kauf von Bitcoin Tesla kündigte im Februar 2021 einen Kauf von Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar an. Später gab das Unternehmen bekannt, dass es im ersten Quartal 2021 Kryptowährungen im Wert von 272 Millionen Dollar verkauft hat, was sich mit 101 Millionen Dollar… Hier weiterlesen