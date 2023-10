Tesla-Aktie: Warum die Bären triumphieren

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Mit einem Kursverlust von fast -5% erwischte die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) im US-Handel am Montag einen sehr schlechten Start in die Woche. Der Kurs des US-Elektroautoherstellers sackte damit in den letzten beiden Wochen um über -20% in die Tiefe. Steht es so schlecht um Elon Musks Autofirma?