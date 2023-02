Tesla-Aktie: War das erst der Anfang?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 26,5% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: -32,4%) und notiert aktuell bei rund 187 Euro. Im Vorjahr hat die Tesla-Aktie an der Börse 64,8% an Wert eingebüßt während 2021 ein Kursgewinn von 74,5% erzielt wurde. Im Fokus: Tesla-Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Tesla-Aktie per saldo 9684,8%...