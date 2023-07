Tesla-Aktie: Unglaubliches Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leserinnen und Leser, die Aktie von Tesla hat am Montag einen enormen Aufwärtslauf gestartet. Das ist stark – und unterstreicht, wie gut Tesla aus dem Gewinn-Depot des Tech-Aktien-Masterclass in diesem Jahr in Form ist. Der Titel konnte am Montag mehr als 2 % für sich verbuchen und schaffte damit den vierten Gewinntag in Folge. Die Amerikaner dürften damit jene Analysten überraschen, die Tesla keine enormen Gewinne zutrauen. Im Gegenteil: Die aktuellen Kursziele sind weit übertroffen – und diese aktuellen Kursziele sind unglaublich.

Tesla: Stärker als gedacht

Die Analysten haben Tesla in den vergangenen Wochen und Monaten zwar stärker als zuvor gesehen. Der Aufwärtslauf jedoch hat die Marktbeobachter offenbar überrascht. Der Titel hatte ein Kursziel von aktuell 224 Dollar. Tatsächlich erreichte die Aktie den Kurs von...