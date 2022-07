Tesla-Aktie: Tesla wird vorgeführt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

In Deutschland schauen Tesla-Fahrer in Sachen automatischer Schilderkennung in die Röhre. Tesla hat das Feature auf hiesigen Straßen schlicht deaktiviert und verlässt sich zur automatischen Geschwindigkeitsanpassung stattdessen auf Kartendaten. Die sind allerdings längst nicht immer aktuell und kennen beispielsweise oft Tempolimits in Baustellen nicht. Zurückgeführt werden dürfte die Entscheidung auf Probleme bei der Software. Wo genau es hakt, hat der… Hier weiterlesen