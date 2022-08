Tesla-Aktie: Tesla steigt in den Aktiensplit 2020 ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Am 25. August beginnt der Handel von Tesla auf einer 3-1 Split-bereinigten Basis, d.h. wenn die Aktie am 24. August in der Nähe der 900 $-Marke schließt, werden die Aktien des EV-Riesen am nächsten Tag bei etwa 300 $ gehandelt. Nach der Ankündigung des Splits am 4. August gab Tesla zwischen dem 5. August und dem Tagestief am 9. August… Hier weiterlesen