Tesla Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Tesla in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung beurteilt. Allerdings wurde eine gestiegene Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein erhöhtes Interesse an der Aktie hinweist. Deshalb erhält Tesla in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tesla derzeit bei 78 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 20 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Tesla daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tesla-Aktie ergibt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Tesla im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,19 Prozent erzielt hat, was 25,27 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt die Rendite deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Tesla, die auf unterschiedlichen Analysemethoden basiert.

Sollten Tesla Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...