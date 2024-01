Tesla Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Derzeit wird die Aktie von Tesla als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 68 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 68,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Tesla zahlt, was 259 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Automobilbranche, der momentan bei 18 liegt.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Tesla zu beobachten, und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Außerdem wurde über Tesla deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Tesla beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tesla eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Tesla in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Titels führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 7 "Schlecht"- und 1 "Gut"-Signal, was zu einer Empfehlung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

