Tesla Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Tesla hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 96,84 Prozent erzielt, was 86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,2 Prozent verzeichnete, hat Tesla mit einer Rendite von 99,04 Prozent auch hier deutlich besser abgeschnitten. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tesla-Aktie momentan überkauft ist, mit einem Wert von 85 für den RSI der letzten 7 Tage. Für den RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 50,82, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung für Tesla abgegeben, mit 12 "Kaufen", 11 "Halten" und 3 "Verkaufen"-Empfehlungen. Kurzfristig gesehen, wurden in einem Monat 0 "Kaufen", 1 "Halten" und 0 "Verkaufen"-Empfehlungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 225,43 USD, was einer Entwicklung von -3,64 Prozent entspricht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tesla im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche keine Dividenden aus, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Tesla basierend auf den genannten Kriterien.

