Tesla Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Tesla-Aktie hat in den letzten Tagen eine starke Performance gezeigt und liegt derzeit 8,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Einschätzung hin. Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Aktie immer noch 10,6 Prozent über dem GD200, was auch als positiv zu bewerten ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tesla-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Tesla ist gemischt. Während die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind, wurden in den letzten zwei Tagen auch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Tesla-Aktie als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 78,21 insgesamt 274 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der bei 20,9 liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Tesla-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen.

