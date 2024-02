Tesla Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla wird derzeit unter fundamentalen Gesichtspunkten als "Schlecht" bewertet. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,35, was 186 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Automobilbranche. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tesla-Aktie deutet ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Sowohl der 200-Tage- als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer erneuten Einstufung als "Schlecht" führt. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich jedoch in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung von "Gut" in Bezug auf Sentiment und Buzz führt.

Tesla kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

