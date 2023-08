Tesla-Aktie: Schockierende Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In Grünheide hat Tesla seine erste europäische Fabrik mit großem Tamtam errichtet. Nun jedoch kommen Informationen ans Licht, dass der von Elon Musk prognostizierte Produktionsanstieg offenbar nicht so zügig voranschreitet wie ursprünglich erwartet.

Produktionsverzögerung in Grünheide: Tesla scheint das Tempo zu drosseln

Laut Berichten des „Business Insider“ vom Dienstag, die sich auf Insiderinformationen und interne Unterlagen stützen, soll die Gigafactory in Brandenburg lediglich eine Woche lang mindestens 5.000 Fahrzeuge hergestellt haben. Im März hatte Tesla noch verkündet, dass das Unternehmen es regelmäßig schaffen sollte, diese Zahl an Elektroautos pro Woche in Grünheide zu produzieren.

Allerdings berichtet der „Business Insider“, dass das tatsächliche interne Produktionsziel für den Standort nur bei rund 4.350 Autos...