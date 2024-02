Tesla Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die technische Analyse von Tesla-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Einschätzung von Analysten ergibt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 23 Bewertungen im letzten Jahr. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als neutral, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 209,75 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,26 Prozent darstellt.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Tesla mit 0 Prozent schlechter ab als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine uneinheitliche Bewertung für Tesla, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.

