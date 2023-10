Tesla-Aktie: Preis-Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Tesla-Aktie schloss die letzte Handelswoche mit einem Kurs von 250 US-Dollar und einer positiven prozentualen Veränderung von 1,6 % ab. Diese Entwicklung scheint solide, besonders wenn man den kontinuierlich steigenden 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 206 USD in Betracht zieht, ein wichtiges Signal für langfristige Anleger. Das Unternehmen zeigt auch weiterhin eine eindrucksvolle operative Performance: So hat Tesla gerade erst eine überarbeitete Version seines beliebten Model Y auf dem chinesischen Markt eingeführt. All diese Faktoren könnten darauf hindeuten, dass die Tesla-Aktie ihren bisher eher seitwärts gerichteten Trend vielleicht bald durchbricht.

Produktinnovationen: Tesla Model Y und Model 3

Tesla macht immer wieder durch Produktinnovationen auf sich aufmerksam. Jüngst wurde in China eine aktualisierte Version...