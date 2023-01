Tesla Aktie – Platow Brief sieht nicht nur Schatten. Beobachten und gegebenenfalls…

Langfristig ist die Entwicklung aber sehenswert: Nach neun Monaten (per 30.9.) stieg die Bruttomarge um 210 bps. auf 26,4% (2018: 18,8%) und auf Stufe EBIT erzielte das Management eine operative Rendite von 17,1%. Im Gj. 2018 lag die EBIT-Marge lediglich bei 1,7%. Damit ist Tesla unter den größten Automobilherstellern in kürzester Zeit zum profitabelsten Unternehmen aufgestiegen, obwohl der Pionier für E-Mobilität überwiegend im Mittelklassesegment positioniert ist. Wettbewerber wie BMW und Mercedes-Benz aus dem Premiumsegment (Rang zwei und drei) haben in Sachen Profitabilität das Nachsehen. Als Pure-Player schleppt Tesla auch keine Altlasten aus der Verbrennerindustrie mit, was sich in kosteneffizienten Fertigungsfabriken widerspiegelt.

Ggü. der Peergroup, die im Schnitt nur mit dem 5-fachen der Gewinne bewertet werden, ist uns das KGV aber zu teuer. Es steckt noch Luft in der Blase. pk

Wir beobachten Tesla.